Inteligentná karanténa nie je špicľovanie, je to efektívne a bezpečné riešenie, ktorého sa netreba báť. Treba len pochopiť ako funguje a neveriť dezinformáciam a podliehať nepodloženej panike.

Špicľovanie je hnusné. Špiceľ je človek, ktorý vás sleduje s cieľom ublížiť vám, zneužiť informácie, ktoré o vás získa vo svoj prospech. Nazývať aplikácie, ktoré sa vyvíjajú v snahe zabrániť šíreniu epidémie a pripraviť sa na prípadnú druhú vlnu, špicľovaním je zavádzajúce a hlúpe.

Inteligentná karanténa je inteligentné riešenie. V čase šírenia nákazlivej a nebezpečnej choroby je žiadúce a je to v záujme nás všetkých, aby pozitívne testované osoby a osoby, kde je vyšší predpoklad nakazenia (napríklad osoby vracajúce sa zo zahraničia) boli v izolácii. Spoľahnúť sa na 100% zodpovednosť dotknutých je naivné a nezodpovedné.

Štátna karanténa nie je miesto, kde by sme chceli skončiť, a to nie ani tak kvôli zníženému komfortu (aj keď aj tu sa nájdu vychytávky, ktoré sú za hranicou akceptovateľných podmienok), ale kvôli riziku nakazenia sa.

Inteligentná karanténa môže čiastočne alebo možno aj úplne štátnu karanténu nahradiť. Po súhlase s podmienkami si stiahnete aplikáciu, odoberiete sa do domácej karantény a za určitých podmienok sa preukázateľne prihlasujete na svoj smartfón, aby ste dokázali, že sedíte doma na zadku a neodskočili ste si na Zlaté piesky alebo do kaviarne. Samozrejme riešenie má svoje úskalia a môžeme o nich donekonečna debatovať a spochybňovať všetko čo sa dá, ale od obmedzovania ľudských práv to má naozaj ďaleko.

Trasovanie kontaktov je ďalšia aplikácia. Ak ste pozitívne testovaný je žiadúce a rozumné zistiť, s ktorými osobami ste prišli do blízkeho kontaktu (nemyslí sa tým kuriér, ktorý vám hodil zásielku za plot ani bicyklista, ktorého ste zahliadli na hrádzi). Po VAŠOM SÚHLASE si epidemiológ alebo regionálny hygienik, ktorý s vami robí rozhovor, stiahne mapku Vášho pohybu za posledné dva týždne s vyznačenými miestami, kde ste strávili dlhší čas a túto mapku používa ako pomôcku spomenúť si, kde ste boli a čo ste robili v poslednej dobe. Skúsila som to na sebe, bola som presvedčená, že si bez problémov spomeniem na všetky kontakty, hlavne teraz, keď je sociálny kontakt obmedzený. No nebolo to tak, jednoducho som na niektoré veci zabudla alebo som bola presvedčená, že sa stali už dávnejšie. Tieto údaje operátori o vás mali aj doteraz a to, že sa teraz využijú takýmto spôsobom neznamená, že sme vhupli rovno do Orwellovho románu. Na základe takto získaných informácii a identifikácii osôb, ktoré by mohli byť potenciálne nakazené, ich regionálni hygienici kontaktujú a odporúčajú ďalší postup. To sa deje už teraz, len bez pomoci údajov z telefónu. Vy by ste nechceli dostať informáciu, že ste boli v blízkom kontakte s osobou, ktorá bola pozitívne testovaná a radšej by ste si mali rozmyslieť návštevu vašej 80 ročnej babičky, kým si neoveríte, že ste v poriadku? O koho sa jedná sa nedozviete. Ak toto znamená, že veľký brat sa pozerá, tak nech sa pozerá.

Všetko vyššie spomenuté mi pripadá ako veľmi rozumné a efektívne riešenie v prípade epidémie. Šíriť neoverené informácie a neodôvodnenú paniku je jednoduché. Vymyslieť a implementovať takéto riešenie už také jednoduché nie je. Znamená to nasadenie a prácu množstva ľudí, z ktorých mnohí to robia vo svojom voľnom čase a zadarmo.

Možno sa teraz zdá, že epidémia ustúpila a takéto riešenia sú zbytočné. Ale toto sa nedá s istotou potvrdiť. Vďaka drastickým opatreniam sme si kúpili čas a bolo by hlúpe ho premrhať.