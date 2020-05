Ako sme sa vykašlali na maturantov

Opatrenia hygienika definujúce podmienky na bezpečnú maturitu zneli pri prestarnutom učiteľskom zbore, neflexibilite, nemodernosti a finančnej poddimenzovanosti školstva ako science fiction.

Posledné týždne sa venovalo v súvislosti s koronou veľa pozornosti rôznym skupinám. Seniorom, zdravotníkom, deťom, rodičom, podnikateľom, ženám. Diskutovalo sa o domácom násilí, nástrahách online vzdelávania, frustrácii umelcov, pendlerov, ľudí vracajúcich sa zo zahraničia. Pozornosť si zaslúžili športovci, čašnici, majitelia autoškôl. Ale je tu ešte jedna skupina, ktorá zvláda nútenú izoláciu mimoriadne ťažko, a na ktorú sme sa slušne povedane vykašlali. Sú to teenageri a predovšetkým maturanti.

Školy sa v bratislavskom kraji zavreli z ničoho nič deviateho marca, čo bolo z epidemiologického hľadiska určite dobré rozhodnutie. O týždeň neskôr sa tisícky maturantov dozvedeli, že písomné maturity sa rušia. To vyvolalo vlnu nadšenia, veď už kto by sa tešil na slohové práce alebo test z matematiky. Nadšenie tlmila nemožnosť osláviť to s kamarátmi. Teenageri sedeli izolovaní doma, častokrát nie úplne akceptujúc dôležitosť karanténnych opatrení. Narodili sa do demokracie, neboli vychovaní k poslušnosti k príkazom štátu. Pocitu, že opatrenia sú prehnané sa nemožno diviť. Rodičia a štát zakazovali to najdôležitejšie pre tuto vekovú skupinu: sociálny kontakt. Ale argument, že by mohli ohroziť svojich blízkych zavážil, a tak sedeli doma.

Sedeli doma, a tomu že budú maturovať aspoň ústne už aj tak nikto z nich neveril. Príliš dobre vedeli v akom stave je slovenské školstvo. Opatrenia hygienika definujúce podmienky na bezpečnú maturitu zneli pri prestarnutom učiteľskom zbore, neflexibilite, nemodernosti, finančnej poddimenzovanosti ako science fiction. Nakoniec protestujúce školy dohnali ministra školstva k oznámeniu, že maturovať sa nebude.

A tak maturanti ostali sedieť doma (niežeby sa zrušeniu maturít netešili) a išli sa zblázniť od nudy. Zo školy sa im nevenovali, veď načo, výučba maturitných ročníkov už neprebiehala (česť výnimkám), internet zaplavili vtipy o maturantoch 2020, ktoré vtipmi byť prestali, keď ich zdieľal na svojom facebooku premiér. Predstavte si, že by sa začal posmievať seniorom alebo nezamestnaným.

Nuž aj maturanti sú ľudia a mnohí sa boja. Boja sa ako si v tomto čase, s rúškom na tvári a s papierom vo vačku, ktorý znevažuje samotný premiér nájdu prácu. Alebo ako to bude v septembri, čo s vysokými školami v zahraničí, aká bude situácia na internátoch.

Zadajte si do googlu "ako zvládajú koronu teenageri" a vyhodí vám veľmi malo slovenských článkov s touto tématikou. Avšak sociálna izolácia v tomto veku je veľký problém a spolu so stratou všetkých povinnosti zo dňa na deň to nie je nič, čo by sme im mohli závidieť.

Školstvo je v takom stave, že maturitu v týchto podmienkach nezvládlo. Tohtoroční maturanti sú na prvý pohlaď víťazi, ktorí dostali maturitu zadarmo. Ale nie je to tak. Ušetrili sme ich tvrdej prace, ale tým aj dobrému pocitu, že ju zvládli. Skrátka, tak trochu sme sa na nich vykašlali.