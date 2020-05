Ako sme všetci vedeli čo treba v marci robiť, len sme to nikomu nepovedali.

Väčšinou v máji rozumieme najlepšie hokeju, ale tento rok je to iné. Tento rok sme všetci epidemiológovia a hygienici.

Tak ako po majstrovstvách v hokeji, aj teraz všetci presne vieme, kam sa bolo treba postaviť a komu prihrať.

Množia sa názory, že rúška sú blbosť, zavreté fitká buzerácia, štátna karanténa je basa. Už to bolo povedané a je to pravda, že s epidemiológmi nie je nikto nikdy spokojný. Ak sú výsledky dobré, ľudia kritizujú tvrdé opatrenia, ak sú výsledky zlé, na vine sú epidemiológovia, že nezaviedli tvrdšie reštrikcie.

Mnohí zabudli, že v marci nebolo vôbec jasné, ako sa situácia vyvinie. Z Lombardie a Madridu chodili strašné správy a nikto nevedel, či podobný scenár nehrozí aj u nás. Bolo treba prijímať rozhodnutia a bolo ich treba prijímať rýchlo. Výrazne sa mi uľavilo, keď premiér predstavil svoj krízový štáb. Celebritou bol zrazu profesor Krčméry, hrdinami predavačky, kuriéry a sestričky. Pozornosť sa odklonila od konšpiračných webov a prapodivných influencerov.

Rozbehnúť testovanie, nastaviť trasovacie procesy, pripraviť aplikácie, zabezpečiť ochranné pomôcky bola v tomto rozkradnutom, skorumpovanom štáte s rozbitou štátnou správou nadľudská námaha.

Iste, urobili sa chyby a komunikácia predsedu vlády bola otrasná, no epidemiologickú situáciu sme nateraz zvládli. Môžeme chodiť von bez obmedzení, môžeme ísť za rodičmi, stretnúť sa s priateľmi. V mnohých krajinách to takto nie je.

Niežeby nebolo čo kritizovať, ekonomická pomoc je zúfalo pomalá, už spomínaná komunikácia nezvládnutá, spolupráca v koalícii nefunguje, kresťanská úderka nabíja zbrane.

Stalo sa však akýmsi národným športom kopnúť si úplne do všetkého. Trasovanie kontaktov je vraj špiclovanie, veľký brat sa pozerá, ľudské práva sú ohrozené, dobrovoľníci makajúci zadarmo už dva mesiace na IT aplikáciach, veľmi dôležitých pre prípad druhej vlny, amatéri, krízový štáb a hlavný hygienik detto. Školy mali byť dávno otvorené, hranice tiež atď atď. Akoby sa nič nepodarilo, nič sa nespravilo dobre.

V marci to bola veľmi neštandardná situácia a bolo ju treba riešiť. Ľudia, ktorí nemuseli, prevzali zodpovednosť a pomohli. Nemali by sme na to zabúdať. Hadám by sa im patrilo aj poďakovať.