Hľadá sa očkovacia kampaň

Som za očkovanie. Nikdy som nespochybňovala nijakú vakcínu a nikdy ma ani nenapadlo čítať príbalové letáky vakcín, ani sa zaoberať prípadnými nežiaducimi účinkami. Detská doktorka povedala kedy, deti sme zaočkovali a hotovo.

Po novom roku som netrpezlivo klikala na stránku NCZI, aby sme čo najskôr mohli zaregistrovať rodičov. Akonáhle dostali termín, nezaváhali. Už sú po druhej dávke a v nedeľu sme sa po veľmi dlhom čase stretli u nás na terase.

Štatistiky hovoria jasne, osemdesiatnikov a DSS nemáme dostatočne zaočkované, ale otvárame stále mladšie a mladšie ročníky. Žiaľ, nie je to prejav schopnosti rýchlo očkovať, ale skôr dôsledok neschopnosti až nezáujmu presvedčiť staršie ročníky, aby sa zaočkovať dali.

V sobotu otvorili kategóriu 45plus a namiesto "hurá, ideme sa očkovať" sme ostali s manželom zarazení. Ponúkaná Astra Zeneca má v poslednom čase veľmi zlé PR. Rozumiem, že každý liek má isté nežiaduce účinky a rozumiem, že pár prípadov z miliónov je naozaj veľmi veľmi málo. Nemci však kvôli tomu zastavili očkovanie AZ mladších ako 55 a tým čo už sa zaočkovali, odporúčajú ako druhú dávku inú vakcínu. To sa mi zdá už ako riadny guláš.

Tak ako je to teda? Čakala by som, že sa na mňa budú valiť televízne diskusie s odborníkmi, ktorí mi jasne vysvetlia, že nemám vymýšľať a ísť sa zaočkovať, pretože je to naozaj rozumná vec. Ak očkovacia kampaň existuje, tak je veľmi dobre utajená. Naposledy urobila veľké promo očkovaniu Dominika Cibuľková a odvtedy nič. Ak teda nie je šaškovanie so Sputnikom súčasť nejakej bizarnej kampane.

Chcem sa dať zaočkovať, ale mám aj otázky. Začnite očkovaciu kampaň, je najvyšší čas.